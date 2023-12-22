شاهد.. أكثر من 20 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان

العالم – خاص بالعالم

لليوم السابع والسبعين على التوالي يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على غزة بضوء أخضر أميركي وصمت وتواطؤ غربي وعربي مرتكبا المزيد من المجازر والإبادات الجماعية بإعدام البشر والحجر وتدمير الأخضر واليابس في قطاع غزة المحاصر..ومعظم ضحايا العدوان كما هو الحال دائما من الأطفال والنساء

وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أعلنت تسجيل سقوط نحو أربعمئة شهيد وأكثر من سبعمئة إصابة في قطاع خلال اليومين الماضيين الذين توقفت فيهما الاتصالات مشيرة الى إرتفاع حصيلة العدوان الى أكثر من عشرين الف شهيد وأكثر من ثلاثة وخمسين ألف إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وشن الاحتلال غارات مكثفة مع قصف مدفعي على جباليا البلد ومخيم جباليا شمال قطاع غزة بعد ساعات من ارتكابه عدداً من المجازر في منطقة الجرن شمال القطاع ايضا اثراستهدافه لعدة منازل بطيرانه الحربي.

وأحرق جيش الاحتلال عدة منازل وجرف أراضي زراعية في منطقة المغراقة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حين أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان توثيقه إعدام قوات الاحتلال لمئات المسنين الفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق إطلاق النار مباشرة عليهم حذر الهلال الأحمر من أن الأوبئة بدأت تنتشر في القطاع في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء مؤكدا أن الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا ولفتت الجمعية الى أن قوات الاحتلال أفرجت عن عدد من مسعفي ومتطوعي الهلال الأحمر والنساء الذين اعتقلتهم من داخل مركز إسعاف جباليا بعد تعرض بعضهم للضرب والتعذيب معلنا أن الاحتلال ما زال يعتقل ثمانية من الطواقم الطبية بعد تدمير جنوده لجهاز الاتصال اللاسلكي المركزي وجميع مركبات الإسعاف المتواجدة في الفرع. الى ذلك قالت لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعومة من الأمم المتحدة إنّ كل سكان القطاع يواجهون مستويات أزمة جوع وخطر مجاعة يتزايد كل يوم وأكدت اللجنة في تقرير لها

أنَّ نسبة الأسر المتأثرة بارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة هي الأكبر المسجلة على الإطلاق على مستوى العالم.