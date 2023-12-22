فيديو خاص: هكذا كان آخر رد صاروخي من حزب الله على اسرائيل

العالم - لبنان

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان: رغم الظروف المناخية العاصفة والضباب الكثيف لكن ذلك لم يمنع المقاومة من ان تسدد الضربات المتناسبة للاحتلال الاسرائيلي، فعند الساعة التاسعة صباحا كان هناك استهداف مباشر لمستعمرة شوميرا بزخة كبيرة من الصواريخ مستهدفة تجمعات الاحتلال الاسرائيلي.

واضاف مراسلنا: الاعتداءات الاسرائيلية بدأت منذ فجر اليوم وطالت بشكل كبير اطراف اللبونة بعدة غارات، ثم كان هناك قصف على اطراف بلدات راميا و قوزح و عيتا الشعب وصولا الى بلدة رب تلاثين التي سقطت القذائف بين منازلها.

وتابع: هذه الاعتداءات لم تنقطع منذ ليلة امس بعد الغارات العنيفة على بلدة الخيام باكثر من غارة بالاضافة الى بلدة كفركلا، حيث تم تدمير بيوت دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.

واوضح مراسل العالم: الا ان الغارة التي استهدفت الطريق بين عيترون وبينت جبيل اوقعت بعض الاصابات الطفيفة في صفوف المواطنين.

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