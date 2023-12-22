لهذا السبب.. الكتيبة 13 من لواء غولاني تنسحب من غزة

العالم – خاص بالعالم

بعد تكبده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، جيش الاحتلال الاسرائيلي يسحب الكتيبة الثالثة عشرة من لواء غولاني للمشاة المعروف باللواء رقم واحد وهو احد الوية النخبة في الجيش.

انسحاب جاء بعد ستين يوما من القتال بحسب وسائل اعلام اسرائيلية مدعية ان السبب هو استراحة الجنود وتنظيم الصفوف من جديد..

تبرير ياتي بعد ضربات متتالية تلقتها الكتيبة على يد المقاومة ولا سيما في حي الشجاعية شرق مدينة غزة الذي شهد مقتل قائدها تومر غرينبرغ وثمانية ضباط وجنود آخرين قبل ايام.

القناة الثالثة عشرة العبرية اكدت إنّ جنود كتيبة غولاني ثلاثة عشر انسحبوا من غزّة وقالت أنّ هؤلاء الجنود لم يعودوا إلى منازلهم منذ بداية الحرب، وقاتلوا في غزّة لمدّة واحد وعشرين يوماً على التوالي دون انقطاع وفقدوا خلال المعارك العديد من زملائهم، فيما بثت قنوات الاحتلال مشاهد احتفال الجنود بسبب خروجهم من أرض المعركة.

ومنذ انطلاق عملية طوفان الاقصى في السابع من تشرين الأول أكتوبر خسر اللواء غولاني خمسة وعشرين بالمئة من قواته اضافة الى اصابة المئات فيما خسرت الكتيبة الثالثة عشر وحدها أكثر من مئة وعشرة من عناصرها بينهم قادة وضباط.

وقال قائد لواء غولاني الأسبق موشيه كابلنسكي: اللواء غولاني كان على الخطوط الامامية في الجبهة. هو من بدأ الحرب. وعند انطلاقها خسر اللواء اثنين وسبعين من جنوده ما يصل إلى ربع عدد الكتيبة في يوم واحد.

وفي وقت تسود مخاوف من تأثير خروج جنود غولاني على معنويات جيش الاحتلال وتوقع خروج ألوية أخرى من المعركة، قال الاعلام العبري ان جنود غولاني ينتظرون الاوامر للعودة الى غزة لكن محللين عسكريين استبعدوا حصول ذلك في القريب العاجل وقالوا ان اللواء لا يكون جاهزا للقتال إلا عندما تكون قوته بحدود تسعين بالمئة على الأقل في حين ان قوة لواء غولاني حاليا أقل من ستين بالمئة.