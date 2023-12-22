فيديو خاص: رغما عن الاحتلال، حماس تنظم اليوم مسيرة في الخليل

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في الخليل: جيش الاحتلال كان له نشاط في انحاء متفرقة من مدينة الخليل، وقد داهم عددا من منازل المواطنين في دورا غرب المدينة واعتقل 7 مواطنين واقتادهم للتحقيق، كما انه اقتحم بلدة صوريف غرب الخليل وصادر فيها 20 مركبة لمواطنين فلسطينيين.

اضاف: كما اقتحم بلدة تفوح خلال ساعات الفجر وشن فيها حملة تفتيش ومداهمات، بالاضافة الى عدد من بلدات شرق الخليل مثل بني النعيم التي صادر فيها عددا من المركبات.

واوضح: قبل قليل اقتحم جيش الاحتلال باعداد كبيرة بلدة حوسان الواقعة الى الغرب من بيت لحم وقاموا باعتلاء اسطح بعض المباني وربما تتطور الامور عقب صلاة الجمعة كما ما حصل في الاسابيع الماضية، الى مواجهات ما بين الشبان الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي.

واشار الى ان مسيرة ستنطلق عقب صلاة الجمعة دعت لها حركة حماس نصرة لغزة ودعما للمقاومة من مسجد الحسين بن علي باتجاه وسط المدنية، وهي مسيرة اسبوعية تنظمها حركة حماس.

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