الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: رغما عن الاحتلال، حماس تنظم اليوم مسيرة في الخليل

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

افاد مراسلنا في مدينة الخليل بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من البلدات والمدن التابعة للخليل، وقامت باعتقال 7 مواطنين ومصادرة عشرات السيارات للفلسطينيين، مشيرا الى ان حماس تنظم اليوم مسيرة وسط الخليل دعما لغزة والمقاومة.

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في الخليل: جيش الاحتلال كان له نشاط في انحاء متفرقة من مدينة الخليل، وقد داهم عددا من منازل المواطنين في دورا غرب المدينة واعتقل 7 مواطنين واقتادهم للتحقيق، كما انه اقتحم بلدة صوريف غرب الخليل وصادر فيها 20 مركبة لمواطنين فلسطينيين.

اضاف: كما اقتحم بلدة تفوح خلال ساعات الفجر وشن فيها حملة تفتيش ومداهمات، بالاضافة الى عدد من بلدات شرق الخليل مثل بني النعيم التي صادر فيها عددا من المركبات.

واوضح: قبل قليل اقتحم جيش الاحتلال باعداد كبيرة بلدة حوسان الواقعة الى الغرب من بيت لحم وقاموا باعتلاء اسطح بعض المباني وربما تتطور الامور عقب صلاة الجمعة كما ما حصل في الاسابيع الماضية، الى مواجهات ما بين الشبان الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي.

واشار الى ان مسيرة ستنطلق عقب صلاة الجمعة دعت لها حركة حماس نصرة لغزة ودعما للمقاومة من مسجد الحسين بن علي باتجاه وسط المدنية، وهي مسيرة اسبوعية تنظمها حركة حماس.

المزيد في الفيديو ....

روابط ذات صلة

فيديو خاص: هكذا كان آخر رد صاروخي من حزب الله على اسرائيل

فيديو خاص: قنص ممرضة في مستشفى العودة اثناء تنقلها

شاهد.. أكثر من 20 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان

شاهد.. ناقلة نفط عراقية تتجه نحو قطاع غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف