المقاومة الإسلامية في لبنان تزف شهيدين على طريق القدس

العالم - لبنان

وفيما يلي نص بياني النعي الصادريْن عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي عزالدين (أبو نمر) من بلدة معروب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عبد العزيز علي مسلماني (أبو محمد كربلا) من بلدة الشعيتية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.