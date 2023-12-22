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المقاومة الإسلامية في لبنان تزف شهيدين على طريق القدس

المقاومة الإسلامية في لبنان تزف شهيدين على طريق القدس
الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيدين المجاهدين على طريق القدس حسين علي عزالدين (أبو نمر) وعبد العزيز علي مسلماني "أبو محمد كربلا".

العالم - لبنان

وفيما يلي نص بياني النعي الصادريْن عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي عزالدين (أبو نمر) من بلدة معروب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عبد العزيز علي مسلماني (أبو محمد كربلا) من بلدة الشعيتية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

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