ملكة الأردن تختصر في جملة واحدة ما فعله الإحتلال بغزة!

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جاء ذلك في مقال نشرته بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حمل عنوان: “في أرض ميلاد المسيح ألغيت احتفالات العيد المجيد”، تحدثت فيه عن الخسائر “المأساوية” في غزة.

وأضافت أن "إسرائيل قلبت غزة، في غضون ما يزيد على شهرين، إلى جحيم، حيث خلفت حوالي 20 ألف قتيل، من بينهم ما لا يقل عن 8 آلاف طفل، وهو عدد يفوق حصيلة قتلى بيرل هاربر، وهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وإعصار كاترينا مجتمعة”.

واعتبرت الملكة رانيا أنه مع كل يوم يمضي دون وقف إطلاق النار فإن “الخسائر تتعاظم بشكل مأساوي”.

وتساءلت: “إذا كان بوسعك أن تمنع موت مئات أو آلاف الأطفال الآخرين، فهل ستفعل ذلك؟”.

وأشارت في ختام مقالها إلى ضرورة “انتهاء هذه الحرب ومشاركة الجميع في المطالبة بوقف إطلاق النار، باعتباره أقل ما يمكن فعله”.