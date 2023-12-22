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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين..

المقاومة أوفت بوعدها بدفن قوات النخبة الصهيونية في رمال غزة

المقاومة أوفت بوعدها بدفن قوات النخبة الصهيونية في رمال غزة
الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

عَدّت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أن إعلان وسائل إعلام صهيونية سحب قوات النخبة من لواء جولاني من قطاع غزة بعد تكبده خسائر كبيرة دليل على أن المقاومة تمكنت من سحق هذا اللواء، وقتل عدد كبير من قادته وضباطه في هزيمة جديدة ومدوية لهذا الجيش المهزوم وقوات النخبة فيه.

العالم - فلسطين

وأكدت الجبهة في بيان اليوم الجمعة، أن "المقاومة التي تخوض اشتباكات ضارية مع العدو أوفت بوعدها بدفن قوات النخبة الصهيونية في رمال غزة، وتحويل أزقة وركام المنازل ومحاور الاشتباك إلى كمائن ومصايد للموت، لتتمكن من قتل عدد كبير من ضباط الكيان الصهيوني وتدمير مئات الآليات والمدرعات والدبابات وناقلات الجند".

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة بأن "النصر سيكون حتماً حليف المقاومة، وسيواصل مقاومونا الأبطال إعادة ضباط وجنود الاحتلال إلى كيانهم المجرم في التوابيت، أو إلى مراكز التأهيل من الإعاقات الجسدية، أو إلى المصحات النفسية؛ "فهذا الجيش المهزوم المدجج بأعتى أنواع الأسلحة الفتاكة والمتطورة أمريكية تهاوى وهُزم هزيمةً مدوية أمام المقاتل الفلسطيني الذي ثبت أنه الأكثر جهوزية والأعلى تدريباً، ويمتلك من الإرادة والعزيمة والشجاعة ما يمكنه من هزيمة ألوية وقوات نخبة هذا العدو المجرم".

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي
22-12-2023

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