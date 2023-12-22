(صور).. شبان سوريون يعبرون عن تضامنهم مع غزة بهذه اللوحات!

العالم - فلسطين

هذا العنوان الذي اختاره طلاب مركز "أدهم اسماعيل" للفنون التشكيلية في دمشق، للتعبير عن تضامنهم وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني، عبر معرض فني شمل 103 لوحات، صوروا خلاله بعضا من لحظات معاناة نساء وأطفال فلسطين، مظهرين شجاعة رجالها في المقاومة والدفاع عن الأرض، في وجه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد مدير مركز "أدهم اسماعيل" للفنون التشكيلية، قصي العبد الله الأسعد، أن "المعرض جاء تلبيةً لرغبة طلاب المعهد للتعبير عن مشاعرهم الداخلية تجاه القضية الفلسطينية وما يجري من أحداث مأساوية في قطاع غزة".

وشدد الأسعد على أن "المنتج الثقافي، وعلى وجه التحديد اللوحة الفنية، لا تقل أهمية عن السلاح في المقاومة، إذ أن كل لوحة فيها حكاية".

من جهته، بيّن المشارك محمود شباط، أن "أي فعل نقوم به هو فعل مقاوم موجه للرأي العام لتسليط الضوء على جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".