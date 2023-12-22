فيديو خاص: جنود اسرائيليون حاولوا التسلل الى لبنان، فكان من بانتظارهم؟!

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم في جنوب لبنان: (قبل قليل) استهدفت المقاومة الاسلامية قوة مشاة صهيونية في مستعمرة المطلة بصلية من الصواريخ الموجهة ما ادى الى ايقاع عدد من الاصابات في صفوفها.

واضاف مراسلنا: القصف المدفعي الاسرائيلي لم يتوقف منذ الصباح على العديد من القرى والمناطق في القطاع الاسط والقطاعين الغربي والشرقي.

واكد ان هناك معلومات اولية تناولها الاعلام العبري عن حادث امني في مستعمرة افيفيم بان مجموعة من جنود العدو حاولوا التسلل باتجاه الاراضي اللبنانية لزرع احد الاجهزة، فكان هناك كمين لهم بالمرصاد من المقاومة ودارت اشتباكات على مسافة صفر ما ادى الى سقوط قتلى في صفوف جيش الاحتلال.

واوضح مراسل العالم ان هذه المعلومات اوردتها القناة الـ 14 العبرية لكن المقاومة لم تعلق حتى الان على هذه الحادثة.

وتابع ان المقاومة زفت شهيدين سقطا امس ليلا واحدهم هو حسين علي نمر عزالدين ابن عم مراسلنا حسين عزالدين، والشهيد الاخر هو من آل مسلماني شهيديْن على طريق القدس.

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