الله أكبر.. هكذا شوه العدوان وجه غزة الجميل

العالم - فلسطين

كان قطاع غزة بمحافظاته الشمالية والوسطى والجنوبية تتعالى فيه ضحكات الأطفال وتزدحم فيه أحلام الشباب ودافئا بعواطف الكبار، كان قطاعا تشرق الشمس فيه تداعب البحر والرمال والناس يعيشون بأمن وأمان وسلم وسلام رغم قضبان الحصار الإسرائيلي الظالم منذ 17 عاما.



العدوان الإسرائيلي الذي ارتقى إلى الإبادة الجماعية بحسب معايير الحرب العالمية منذ 77 يوما أسكت ضحكات الأطفال ودفن أحلام الشباب تحت ركام المنازل التي هدمت فوق رؤوس قاطنيها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب المجازر، مع دخول عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر يومه الـ77، حيث استشهد فجر اليوم الجمعة، 6 مواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شرق خان يونس جنوب القطاع، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ايضا، قرى شمال شرق جنين.

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