الجهاد الإسلامي: لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء

العالم - فلسطین



وقال عزام، اليوم الجمعة: نحن نقاوم منذ أكثر من 70 يوما، في حين أن بعض الدول العربية لم تقاوم الكيان الصهيوني ولو لمدة 6 أيام وخسرت القدس.

وأضاف: عندما يقف العالم كله خلف الكيان الصهيوني فهذا دليل على قوة المقاومة في فلسطين، وقد حققنا ما عجزت الجيوش العربية عن تحقيقه.

وصرح: حتى لو استشهدنا جميعاً، فلن نسمح لابتسامة النصر والفخر أن ترسم على وجه العدو.

وقال هذا العضو البارز في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية: المقاومة والاستقرار مستمران وفكرة المقاومة واحدة في عيون الشعب الفلسطيني والمقاتلين الفلسطينيين، ولا تستطيع أمريكا إخافتنا ولو جمعت كل جيوش العالم .