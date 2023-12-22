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الجهاد الإسلامي: لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء

الجهاد الإسلامي: لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء
الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مجدي عزام "لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء".

العالم - فلسطین

وقال عزام، اليوم الجمعة: نحن نقاوم منذ أكثر من 70 يوما، في حين أن بعض الدول العربية لم تقاوم الكيان الصهيوني ولو لمدة 6 أيام وخسرت القدس.

وأضاف: عندما يقف العالم كله خلف الكيان الصهيوني فهذا دليل على قوة المقاومة في فلسطين، وقد حققنا ما عجزت الجيوش العربية عن تحقيقه.

وصرح: حتى لو استشهدنا جميعاً، فلن نسمح لابتسامة النصر والفخر أن ترسم على وجه العدو.

وقال هذا العضو البارز في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية: المقاومة والاستقرار مستمران وفكرة المقاومة واحدة في عيون الشعب الفلسطيني والمقاتلين الفلسطينيين، ولا تستطيع أمريكا إخافتنا ولو جمعت كل جيوش العالم .

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