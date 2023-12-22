ايران تحصد ذهبيتين و 4 برونزيات في بطولة آسيا للشطرنج

العالم - ايران

وأقيمت البطولات الآسيوية للشطرنج للفئات العمرية (للناشئين والأشبال والشباب) في ثلاثة أقسام للذكور والإناث في الفترة من13 إلى 21 كانون الاول / ديسمبر في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 44 دولة.

وفي نهاية هذه البطولات عن قسم الشطرنج الكلاسيك ، فقد فاز اللاعب الايراني " رامتين كاكاوند " بالميدالية الذهبية لفئة تحت 10 سنوات للذكور.

وفي قسم الشطرنج السريع من هذه البطولة حصلت روشا أكبري على الميدالية البرونزية لفئة تحت 12 سنة للإناث.

كما حصل كل من " رامتين كاكاوند " بالميدالية الذهبية لفئة تحت 10 سنوات ، و"محمد طه أركاك "على الميدالية البرونزية لفئة تحت 8 سنوات و "سيد كنعان بورموسوي " على الميدالية البرونزية في لفئة تحت 12 سنة للذكور.

كما حصلت نيوشا محمدي على الميدالية البرونزية لفئة الإناث تحت 14 سنة عن قسم شطرنج البرق ايضا.

وقد شارك فريق الشطرنج الوطني الإيراني بقيادة المدرب الدولي "حامد موسويان" ومدربي اتحاد الشطرنج الايراني "محمد رضا أفشاري" وهُما علوي" في بطولة آسيا للشطرنج للفئات العمرية بالامارات.