فشل عسكري استخباراتي إسرائيلي حول وضع محمد الضيف

العالم – العين الإسرائيلية

وتطرق البرنامج الى التشكيك الذي جاء وليد الفشل العسكري لجيش الاحتلال الاسرائيلي في مواجهة المقاومة الفلسطينية التي توقع الخسائر الفادحة في العديد في العديد والعتاد وتمنع العدو من السيطرة على المناطق التي توغل فيها داخل القطاع.



وفيما يتعلق بطبيعة الشكوك الاسرائيلية التي يعكسها الاعلام العبري حول صعوبة تحقيق الاهداف المعلنة في قطاع غزة والدعوة الى الاستفاقة من هذا الوهم الكبير، اكد نبيه عواضه المتابع للشان الاسرائيلي من بيروت، بأن السبب الاساسي لهذا الانقسام، هو الفشل الكبير الذي حصل في المعركة الميدانية وتحديدا بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها جيش كيان الاحتلال، حيث نتحدث بمعدل وسطي عن 5 الى 10 جنود يغتالون مما انعكس ذلك على الداخل الاسرائيلي بين حملة عسكرية كانت مدعومة بشكل كبير على المستوى القانوني وعلى مستوى الاجراءات الداخلية وعلى مستوى الاحتياط وعلى مستوى حتى الاعلام الاسرائيلي.

ولفت عواضه إلى أن ذلك أدرجه عاليا في المزايدات التي كانت تعصف على هذه الحملة، وتحديدا فيما يتعلق بإبادة قطاع غزة وبتدمير حماس، وحتى ازاله قطاع غزة من الوجود الى حالة انقسم فيها الشارع الاسرائيلي الى معسكرين، المعسكر الاول هو معسكر المخطوفين، والمعسكر الثاني هو معسكر التدمير او الحرب.

وناقش البرنامج الفشل العسكري الذي يتبعه فشل استخباري في معرفة حال محمد الضيف في قطاع غزة، في ظل تضارب المعلومات التي يروّجها اعلام العدو حول حالته الصحية والبدنية.

ضيف البرنامج:

- نبيه عواضه المتابع للشأن الإسرائيلي من بيروت

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