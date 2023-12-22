آلاف العمال بينهم يهود في نيويورك يتظاهرون دعماً لغزة

العالم - الأميركيتان

وتجمّع العمال المؤيدون للسلام أمام مكتبة نيويورك، ثم ساروا نحو مقر عام منظمة "أيباك AIPAC" (لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية).

وانتقد المتظاهرون السياسيين الذين يحصلون على تبرعات من "أيباك"، التي تعد أكبر وأهم منظمات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، مطالبين أعضاء الكونغرس الأمريكي بوقف تلقي التبرعات من جماعات الضغط المؤيدة للكيان الإسرائيلي.

كما طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب التي تشنها الكيان المحتل على غزة بدعم أمريكي، متهمين عضوي مجلس الشيوخ، تشاك شومر وكيرستن جيليبراند، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، بتلقي تبرعات كبيرة من "أيباك"، والتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة.



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وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مبلغاً إضافيًا قدره 14.3 مليار دولار من الكونغرس من أجل تقديم الدعم العسكري للاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد العديد من الدول والمدن حول العالم وقفات وتظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين في قطاع غزة؛ حيث يتعرض لعدوان إسرائيلي مكثف ومتواصل منذ شهرين ونصف، وسط حصار شامل وتقييد للمساعدات الإنسانية.