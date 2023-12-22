فيديو خاص: اسباب انضمام آل خليفة للتحالف الأميركي البحري

العالم - خاص بالعالم

وشاركت البحرين في ائتلاف شكلته الولايات المتحدة ضد اليمن بعد موقف صنعاء المناصر للشعب الفلسطيني بمنع عبور اي سفينة باتجاه كيان الاحتلال سواء كانت اسرائيلية او متعاونة مع كيان الاحتلال.

وقال مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير البحريني ابراهيم العرادي لقناة العالم الاخبارية الجمعة: بعض الموالين لنظام آل خليفة قبل الشعب المعارض يتساءلون بانه ما هو السيناريو العسكري الذي اعده حكام آل خليفة لاي رد فعل من اليمن ردا على مشاركتهم في هذا التحالف الذي اقحمتهم فيه الولايات المتحدة؟.

واعتبر العرادي ان مشاركة البحرين في هذا التحالف جاءت لحفظ ما تبقى من ماء وجه اميركا في المنطقة، وهو نسخة من تحالفات فاشلة لم تنتج في أي شيء لا برا ولا بحرا ولا جوا.

واشارهذا السياسي البحريني الى ان آخر مشاركة للقوات البحرينية كانت في قمع ثورة 14 فبراير للشعب البحريني في عام 2011، وبعدها احتموا وراء الكبار، وهم ليسوا اقوياء، خاصة انهم لا يقيمون اي وزن اليوم لأي شعبية لهم في الداخل ولا يهتمون بالرأي العام البحريني.

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