من هي 'إيكاترينا دونتسوفا' منافسة بوتين في سباق الكرملين؟

العالم- اوروبا

وأكدت اللجنة الانتخابية الروسية أن دونتسوفا قدمت المستندات المطلوبة للترشح.

والآن يتعين عليها وعلى المرشحين الآخرين جمع 300 ألف تزكية وتقديمها قبل 45 يوما على الأقل من الانتخابات إلى اللجنة الانتخابية التي تتخذ بعد ذلك القرار النهائي خلال عشرة أيام.

وترشحت دونتسوفا، وهي صحافية سابقة وعضو في مجلس المدينة، كمستقلة "من أجل السلام والعمليات الديمقراطية".

وبعد إعلانها ترشحها، استدعتها النيابة العامة الروسية للتحقيق معها، لكن لجنة الانتخابات المركزية أكدت أن أوراقها سليمة.

وكانت اللجنة الانتخابية قد أعلنت أنها تلقت حتى الأربعاء 16 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف مارس.

من هي إيكاترينا دونتسوفا؟

إيكاترينا دونتسوفا هي سياسية روسية تبلغ من العمر 40 عاماً.

حاصلة على شهادة في القانون.

تنحدر من بلدة صغيرة غربي روسيا.

عملت كصحفية في محطة تلفزيونية محلية.

وهي أم لثلاثة أطفال.

ما هي تطلعات دونتسوفا؟

تعارض دونتسوفا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومركزية السلطة المستمرة منذ عقود، وطريقة التعامل مع المعارضة.

وتسعى دونتسوفا إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وإطلاق سراح السجناء السياسيين في روسيا.

وأضافت: "نريد السلام، ونريد أن تجلس موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات".

ورفضت دونتسوفا الحديث عن الشكل الذي قد يبدو عليه اتفاق السلام المحتمل، لكنها أشارت إلى رفض السلطات الأوكرانية المتكرر للمفاوضات أثناء وجود بوتين في السلطة.

وذكرت دونتسوفا أنه في حال انتخابها، سينص مرسومها الرئاسي الأول على الإفراج عن "السجناء السياسيين" في روسيا، من دون ذكر أسماء.