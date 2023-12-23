السعودية والإمارات تحذران كيان الاحتلال بشأن..

العالم- فلسطين المحتلة

ونقلت مراسلة الشؤون العربية في الموقع، عن مصادر عربية لم تسمّها، قولها: "إذا لم تتوقف الحرب في يناير/كانون الثاني (المقبل)، فسنضطر حينها إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي نقوم بنقلها إلى قطاع غزة".



وأضافت المصادر التي تحدثت للموقع: "إذا كانت النوايا الإسرائيلية هي البقاء في القطاع على المدى البعيد، فسيتوجب على الجانبين الإسرائيلي والأميركي تحمل مسؤولية هذه الجوانب، فالمشاهد في غزة لم يشهد مثلها أي مكان في العالم، ونحن نتعامل مع تحدّيات كبيرة، ففي جميع المخازن هناك مئات الأطنان من الطعام ومع هذا لا تزال هناك فوضى كبيرة ولا يتم العمل هناك بطريقة منظمة بما فيه الكفاية".

وأشار الموقع إلى إتمام المرحلة الأولى من المبادرة الإماراتية لتوصيل أنبوب مياه من مصر إلى غزة، ينقل الماء من منشآت تحلية المياه المتواجدة في الجانب المصري لمعبر رفح، مضيفاً أن المبادرة الإماراتية تطمح إلى إتاحة مياه صالحة للشرب لنحو 150 ألفا من سكان غزة.



ولفت الموقع العبري إلى أن سفيرة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة، كانت قد ربطت الأسبوع الماضي بين إعادة إعمار غزة وحل الدولتين.

وعدد الموقع مجموعة من المشاريع والمساهمات الإماراتية المقدمة إلى قطاع غزة في هذه الفترة، قبل أن يختتم الخبر بالحديث عن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، قائلاً إنه قرر مد يد العون للقطاع وإثبات حضوره من خلال ذلك، وتعزيز موقعه في الشارع الغزي.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن "اليوم التالي للحرب على غزة ما زال بعيداً ولكن دحلان حائر في الوقت الحالي، وفي ذات الوقت يرسل إشارات إلى سكان غزة بأنه يعمل من أجل التخفيف عنهم".