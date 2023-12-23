قناة العالم تستضيف باحثاً بالشؤون الاسرائيلية أصيب برصاصتين

العالم - خاص بالعالم

وقال ناصر حمامرة هذه المرة الثانية التي اتعرض للاصابة في نفس المنطقة منذ عملية طوفان الاقصی في 7 أکتوبر.

وأکد حمامرة ان قرار مجلس الامن حول توسيع المساعدات الی قطاع غزة، هو أحد القرارات الکثيرة الصادرة من مجلس الأمن والتي لم ولن تتجاوز حبر القلم.

وأوضح ان القرار يتحدث عن توسيع ايصال المساعدات الی قطاع غزة دون التطرق الی کيفية ذلک وأي المناطق وکيفية التوزيع.

وأشار الی الهدنة السابقة مؤکداً ان الاحتلال لم يسمح سوی لبضعة مئات من الشاحنات المکدسة من المساعدت للدخول الی غزة وجزء من هذه المساعدات کانت لاتصلح للاستخدام بسبب انتهاء صلاحية استخدامها.

وأکد ان قرار مجلس الامن ماهو الا قرار سياسي لامتصاص حالة النقمة الدولية ضد کيان الاحتلال والولايات المتحدة بسبب العدوان علی غزة.

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هذا وتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب کيان الاحتلال بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وعارضت الولايات المتحدة تعديل روسي علی القرار والذي يدعو إلى تعليق فوري للأعمال العدائية في قطاع غزة.

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