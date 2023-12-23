جيش الاحتلال ينتقل للمرحلة الثالثة من العدوان علی غزة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية أن المرحلة الثالثة تشمل إنهاء المناورة البرية في قطاع غزة، وتخفيض القوات، وتسريح القوات الاحتياطية، واللجوء إلى الغارات الجوية، وإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة.

وأکد مراسل العالم أن المرحلة الثالثة ستشمل أيضا "تقليص عدد القوات ليستعد جيش الاحتلال لتسريح آلاف جنود الاحتياط قريبا.

وکشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن جيش الاحتلال أصبح بالفعل في خضم الانتشار "للمرحلة الثالثة"، على عكس ما يعلنه صناع القرار، مؤكدة أن مراكز القيادة المختلفة تستعد "لتغيير كبير" في يناير/كانون الثاني المقبل.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..