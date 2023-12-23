بضربة واحدة..جنود يفجرون 56 مبنى في غزة!

العالم- فلسطين

وأظهر مقطع مصور جنودا إسرائيليين وهم يقفون على بعد، ويقومون بتصوير تدمير 56 منزلًا دفعة واحدة، بقنابل شديدة الانفجار.

وعمد الجيش الإسرائيلي خلال حربه ضد قطاع غزة إلى توثيق مشاهد تفجير المباني السكنية والجهات الحكومية، ما أثار موجة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي استشهد 20 ألف شخص في قطاع غزة المحاصر، بينهم ثمانية آلاف طفل و6200 امرأة.

أما عدد المصابين الفلسطينيين فبلغ 52600، بينما لا يزال 6700 شخص في عداد المفقودين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ويعاني القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، من أزمة إنسانية خطيرة إذ باتت معظم مستشفياته خارج الخدمة فيما نزح نحو 1,9 مليون نسمة، أي 85% من سكانه، من شمال القطاع إلى جنوبه هربا من الدمار والقصف، وفق الأمم المتحدة.

وأفاد تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة صدر الأربعاء أن نصف سكان القطاع يعانون من الجوع الشديد أو الحاد، وأن 90% منهم يحرمون بانتظام من الطعام ليوم كامل.