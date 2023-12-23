من أولويات المجتمع الدولي رفع الحصار ومعارضة التهجير القسري لسكان غزة

العالم - ايران

وفي بداية هذا المؤتمر الدولي عقد اجتماع برئاسة ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية تحت عنوان "دور الإعلام والعلماء ورجال الدين في الحرب على غزة" واجتماع برئاسة رضا نجفي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية تحت عنوان "الآثار السياسية والقانونية للحرب على غزة".

وأشار كنعاني في بداية الاجتماع إلى عقد وتزامن انعقاد مؤتمر طهران حول فلسطين مع استمرار الكيان الصهيوني في جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، منوها إلى الجهود المبذولة على الساحة الدولية لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية التي تشهدها غزة، وقال، أن رفع الحصار وفتح المعابر لإرسال المساعدات الإنسانية ومعارضة التهجير القسري لسكان غزة من أهم أولويات المجتمع الدولي.

وأضاف: لقد تجلى هذا المطلب العالمي في القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 باعتباره صوت الرأي العام العالمي، والعالم بهذا القرار أثبت على ضرورة وقف الحرب وجرائم الصهاينة وإرساء وقف دائم لإطلاق النار.

وتابع: لقد أظهرت دول العالم بوضوح في تجمعاتها التي ضمت عدة مئات الآلاف من الأشخاص أنها تريد إنهاء هذا الوضع وإنهاء جرائم الكيان الصهيوني.

كما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن أمله في أن يؤدي مؤتمر طهران، بحضور ممثلين من مختلف نخب العالم، إلى تكثيف الضغوط على الكيان الصهيوني وداعميه وتعزيز التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، قد قال في تصريح له بشأن "مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين" الذي سيعقد اليوم: أن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة الغربية، وتشديد الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الهجمات العسكرية ضد غزة بشكل كامل ورفع الحصار عنها بشكل كامل، وكذلك تحريك إرسال المساعدات الإنسانية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأضاف: يشارك في هذا المؤتمر الدولي الذي يستمر يوما واحدا مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وشخصيات سياسية ودينية ومفكرون وإعلاميون بارزون من أكثر من 50 دولة في العالم.

واعتبر كنعاني عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار استمرار الجهود الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم مقاومة الشعب المظلوم في فلسطين وغزة البطل، وقال: ان الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الصهيوني بحق شعب فلسطين المظلوم، مطلب جميع الباحثين عن الحقوق وطالبي العدالة والضمائر الإنسانية الحية في جميع أنحاء العالم.