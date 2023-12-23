صنعاء تهدد كيان الاحتلال بخيارات عسكرية عديدة

العالم - اليمن

المعادلة اليمنية الجديدة لقواعد الاشتباك مع الكيان الاسرائيلي متواصلة وهي مجرد بداية؛ هذا ما تؤكده صنعاء التي دخلت على خط الصراع مع الاحتلال اقليمياً ودولياً ومنعت سفنه او تلك المرتبطة به من عبور البحر الاحمر وباب المندب، أحد أهم خطوط النقل الملاحي في العالم ما اجبرها على سلوك مسارات أطول بألف كيلومتر للوصول الى موانئ الاحتلال.

وقال وزير الدفاع اليمني محمد ناصر العاطفي:"اعتمدت القوات المسلحة اليمنية قواعد اشتباک جديدة مع الکيان الصهيوني، وفرضت معادلة عسکرية يمنية لم يشهدها هذا الکيان الغاصب طوال 7 عقود الماضية ولأول مرة يفرض حصاراً بحرياً علی موانئ الکيان الصهيوني بالحديد والنار وفضل کبير ان يکون علی يد القوات المسلحة اليمنية".

وزير الدفاع اليمني وفيما اكد ايضاً استعداد صنعاء لكل الاحتمالات لوّح بخيارات عسكرية جديدة لم يشهدها الكيان الاسرائيلي وقال إن ما قامت به القوات المسلحة اليمنية ما هي إلا بداية لسلسلة من الأعمال والخطوات الإجرائية المساندة والداعمة لنصرة غزة وأهلها.

وقال محمد ناصر العاطفي:"ان لدی القيادة الثورية والسياسية والعسکرية خيارات عديدة اذا استمر العدوان والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني وعيوننا ترصد وتتابع تحرکات الکيان في جميع أنحاء العالم".

تحذيرات تأتي وسط تصاعد التوتر مع واشنطن التي أعلنت عن تشكيل تحالف بحري للرد على الهجمات اليمنية لإنقاذ تجارة الاحتلال الاسرائيلي بعد تراجع نشاط ميناء ايلات الاسرائيلي بنسبة خمسة وثمانين بالمئة منذ تكثيف الهجمات ضد سفن الشحن المتوجهة من وإلى ايلات بحسب سلطات الميناء.

وفي وقت تؤكد صنعاء أنها لن تستهدف حركة الملاحة في البحر الاحمر باستثناء تلك المرتبطة بكيان الاحتلال إلا أن التهويل الغربي خاصةً الاميركي أثر على حركة السفن الاخرى، اذ انضمت سفن جديدة تحمل منتجات نفطية الى شركات شحن عالمية وغيرت مسارها من البحر الأحمر بحسب ما اظهرته بيانات تتبع السفن ما سيؤثر بالتأكيد على الاقتصاد الاسرائيلي بشكل خاص وكذلك على التجارة العالمية بشكل عام وبذلك لن تكون دول المنطقة هي المتضررة الوحيدة من جرائم الاحتلال.