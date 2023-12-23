شاهد أطفال غزة بعد أن فقدوا ذويهم شهداء

العالم - فلسطين

ومازال العدوان مستمرا على غزة. مجازر بسبب الاحزمة النارية، وجرائم مروعة في مناطق التوغل.

طائرات الاحتلال الاسرائيلي ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها على شمال القطاع، فيما تم رصد دمار واسع وانتشار جثث الشهداء في شوارع منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا بعد تراجع قوات الاحتلال.

الوضع لم يكن افضل في وسط القطاع، فقد سقط العديد من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الاطفال والنساء، جراء استهداف الاحتلال منازل وتجمعات النازحين في مخيم النصيرات ودير البلح.

غارات مكثفة طالت ايضاً رفح وخانيونس ومنطقة بني سهيلا في الجنوب، وخلفت دماراً واسعاً في المنطقة واوقعت شهداء وجرحى.

ووسط القصف العنيف، تواصل قوات الاحتلال توغلاتها في عدة محاور بقطاع غزة، لكنها تواجه مقاومة عنيفة من فصائل المقاومة الفلسطينية، التي اوقعت عدداً كبيراً من الجنود الاسرائيليين بين قتيل وجريح وتدمير الياتهم.

عدوان غاشم زاد الوضع الانساني كارثية في غزة بشهادة الامم المتحدة ومنظماتها، فالجوع والبرد يهددان حياة اهالي غزة وخاصة الاطفال منهم، الا انهما لم يزعزعا صمودهم.