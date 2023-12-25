القسّام تعرض مشاهد لاستهداف آليات وتجمعات جيش الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

كتائب القسام نشرت مشاهدا تظهر تفجير حقل ألغام في كمين محكم لاربع عربات عسكرية لقيادة جيش الاحتلال في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بالاضافة الى استهداف قوات النجدة التي وصلت للمكان لإخلاء القتلى.

وبثت ايضا مشاهد اخرى لاستهداف قوة خاصة مكونة من عشرة جنود متحصنة في أحد المنازل في منطقة جحر الديك بقذيفة مضادة للتحصينات

القسام اعلنت دكها لتجمعات جيش الاحتلال المتوغلة في شرقي مدينة خانيونس، بالاضافة الى استهداف ناقلة جند بقذيفة الياسين، بالاضافة الى قصف تجمعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خانيونس.



سرايا القدس اعلنت استهدافها لتجمعات جيش الاحتلال وآلياته في محيط موقع إيرز شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون، بالاضافة الى قصف تحشيدات الاحتلال في شرق حي الزيتون.

واكدت السرايا استهدافها لآليتين عسكريتين بقذائف التاندوم في شارع بنك فلسطين بجباليا البلد.

واضافت ان قواتها تمكنت من استهداف التحشيدات العسكرية للاحتلال في محيط مسجد الظلال بمحاور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.



القسام بثت رشقاط صاروخية نحو الاراضي المحتل ودوت صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية لغلاف غزة.



وسائل إعلام عبرية اكدت اصابة خمسة وعشرين جنديا في الساعات الاربعة والعشرين الماضية في محاور القتال في قطاع غزة.

واضافت انه طلب من العديد من الشركات الإسرائيلية التي تعمل في مجال تصنيع وإنتاج الأسلحة، إلغاء العقود المبرمة مع عدد من الدول الأجنبية، لتزويد جيش الاحتلال بالذخيرة.

فيما اكد الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان أهارون زئيفي ان أهداف الحرب التي تم تحديدها ليست واقعية، ولا انه لا يعتقد بأن في اليوم التالي للحرب لن يكون هناك حكم حماس ويحيى السنوار في قطاع غزة.

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