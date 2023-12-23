بريطانيا ..متضامنون مع غزة يقررون احتفالاتهم بعيد الميلاد

العالم – خاص بالعالم

تضامن بدلًا من الابتهاج في عيد الميلاد'،في خطوة مؤثرة وفريدة من نوعها، يتخذ الكثيرون قرارًا استثنائيًا هذا الموسم، حيث قرر المتضامنون مع غزة الغاء احتفالاتهم بعيد الميلاد كتعبير عن رفضهم للحرب الدائرة في غزة وقتل الاطفال والنساء العزل الذين يعيشون في ظروف صعبة.

الوقفة التضامنية سلطت الضوء على تحدي الحكومة التي رفضت اي مظاهرات خلال فترة الاعياد وعدم الدعوة إلى المقاطعة وعدم شراء هدايا العيد، كنوع من الضغط لوقف اطلاق النار في غزة.

وعبر المتظاهرون عن الحاجة الماسة لتعزيز التضامن العالمي وزيادة الضغط لإيقاف التصعيد الحالي في غزة. في خطوة غير تقليدية رغبة في إيصال رسالة الإنسانية ودعم المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة .'



ويذكر ان المتظاهرون شاركوا رغم الاضرابات التي تعصف بخطوط النقل وتعطل غالبيتها عن العمل.

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