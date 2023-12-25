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آخر تطورات الخلافات داخل الكيان حول العدوان على غزة

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

افاده مراسل العالم في القدس المحتلة باستمرار الخلافات داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي بين المستويين السياسي والأمني حيث اصبحت الضغوطات الداخلية فيما يتعلق بعدم الوصول الى رؤية واضحة بشان استمرار هذه الحرب على غزة.

العالمخاص بالعالم

حيث ان هناك اصوات سياسية سابقة وحالية تتعالى تطالب بنيامين نتنياهو باتخاذ قرار صارم لتغيير مجرى هذه الحرب على غزة، او ان يكون هنالك جهودا لوقف اطلاق النار حتى الوصول لتفاهمات واتفاقيات من اجل اطلاق سراح المحتجزين والاسرى، لان اكثر هذه الملفات ضغطا داخليا على نتنياهو وزمرته الحاكمة هو ملف الاسرى من الجنود والمحتجزين من الاسرائيليين على ايدي المقاومة في قطاع غزة.

ولفت مراسلنا إلى أن هذا اليوم سيشهد اجتماعا للمجلس الأمني الحربي المصغّر برئاسة بنيامين نتنياهو، من أجل مناقشة خطة او مقترح تقدمت به مصر يتعلق ببنود صفقه ما بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي برعاية قطرية ومصرية، وسيكون هذا الاجتماع مخصص من اجل مناقشة هذا المقترح المتعلق بصفقة جديدة لاطلاق سراح المحتجزين والاسرى في مقابل المقاتلين والاسرى الفلسطينيين.

ومازالت الخلافات تعصف في داخل الكيان الاسرائيلي بين من يعتقد ضرورة التوجه الى هدنة مع المقاومةً الفلسطينية وبين من يرى بضرورة استمرار المعركة وعلى رأس هؤلاء بنيامين نتنياهو وكانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلنتون قد طالبت ذوي الأسرى الاسرائيليين بالضغط على رئيس الحكومة الاسرائيلية الذي وصفته بانه بانه يسعى للحفاظ على نفسه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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