حزب الله يحذّر: سنرد على العدو الصاع صاعين إذا صعّد العدوان في الجنوب

العالم – خاص بالعالم

وردا على استهداف الكيان الإسرائيلي للقرى والمنازل المدنية في جنوب لبنان، ودعماً للمقاومة والشعب الفلسطينيين في قطاع غزة، استهدفت المقاومة الاسلامية في لبنان مواقعا لانتشار جنود الاحتلال في محيط ثكنة ميتات، وتجمعا آخر في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة.

كما استهدفت ‏قاعدة بيت هلل العسكرية شرق كريات شمونة، وتحصنا لجنود الاحتلال في أحد المباني في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏ فيما زفت المقاومة شهيدا جديدا على طريق القدس في قصف إسرائيلي استهدف عدة بلدات كفركلا والعديسة والخيام ومنطقة اللبونة على الحدود اللنبانية الفلسطينية.

سياسيا.. حذر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من أن حزب الله سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو تصعيد عدوانه على الجنوب اللبناني. وردا على تساؤلات الوساطات الغربية حول مستقبل موقف حزب الله أكد قاسم أن إجابة حزب الله تأتي بعد وقف العدوان على غزة.

وقال الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله:"الحرب في الجنوب هي انعكاس للعدوان على غزة، وتصعيد الحرب في الجنوب مرتبط بأداء إسرائيل، فإذا وسعت إسرائيل عدوانها سنرد الصاع صاعين، وسنثبت للإسرائيلي أننا أهل الميدان".

على الجانب الفلسطيني المحتل، وفيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اشتعال النيران داخل موقع للجيش الإسرائيلي بالجليل الغربي نتيجة استهدافه بصواريخ من لبنان.



اعترفت صحيفة يديعوت أحرونوت بدمار مئات المنازل وقدرت الأضرار التي لحقت بأكثر من عشرين بلدة إسرائيلية على الحدود اللبنانية بالمليارات نتيجة عمليات المقاومة.



مؤكدة أن المنطقة الحدودية مع لبنان بأكملها مهجورة وأن الضرائب دفعت تعويضات بنحو واحدا وعشرين مليون دولار لمن تم إجلاؤهم من الشمال.



ومع زيادة وتيرة استهداف المستوطنات بصواريخ الكاتيوشا، اعترفت مصادر إسرائيلية بإصابة عدد من المستوطنين، ما دفع سلطات الاحتلال إلى إغلاق مجموعة كبيرة من مستوطنات الشمال اعتبارا من صباح الإثنين حتى إشعار آخر.

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