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شاهد/ 'أبو عبيدة' يتلقى هدية من الإمام الجزائري صاحب "فيديو القطة"

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

تداول ناشطون مقاطع فيديو جديدة للشيخ إمام المسجد الجزائري وليد مهساس، الذي اشتهر في فيديو "القطة" أثناء قيامه بإمامة المصلين قبل أشهر.

العالم- فلسطين

وظهر "الشيخ الرحيم" هذه المرة برفقة سامي أبو زهري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حيث تحدث أبو زهري للمصلين في المسجد عن دوافع عملية "طوفان الأقصى"، وطمأن الحضور عن وضع المقاومة في قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن "المقاومة تصنع سلاحها بيدها وقادرة على الاستمرار والانتصار مهما تكالب الأعداء".

وفي ختام الكلمة أهدى الشيخ وليد، الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الذي وصفه بأنه رمز للبطولة، ثوبا جزائريا تقليديا، موصيا أبا زهري بتسليمه لـ"الملثم".

وفي مقطع آخر ظهر مهساس، وهو يدعو مع جمع من المصلين خلال إحدى الصلوات لأهالي غزة والمقاومة الفلسطينية.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة مدمرة على غزة، خلفت حتى صباح الجمعة "20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.

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