بوغدانوف : احترام وحدة الأراضي الإيرانية يشكل أحد المبادئ الأساسية لروسيا

العالم - ايران

وأشار "بوغدانوف" اليوم السبت خلال لقائه السفير الإيراني في موسكو"كاظم جلالي"، الى "العلاقات الودية القائمة بين موسكو وطهران"؛ واصفا احترام سيادة واستقلال ايران وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مبادئ أساسية في السياسة الخارجية الروسية".

الى ذلك، أكد "جلالي" سيادة إيران التاريخية والمستدامة على الجزر الايرانية الثلاث، "بو موسى" و"تنب الصغرى" و"تنب الكبرى"، في الخليج الفارسي، قائلا : إن توقعاتنا من موسكو، بالنظر إلى العلاقات المتنامية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ان لا تسمح لأعداء البلدين إساءة استخدام مثل هذه المواقف والمساحات.

وقدم بوغدانوف،خلال لقائه مع جلالي اليوم، شرحا حول "منتدى التعاون العربي - الروسي" السادس، الذي انعقد في 20 ديسمبر 2023 بالمغرب.