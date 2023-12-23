سفير ليبيا في طهران: يجب جر "اسرائيل" الى المحاكم الدولية

العالم _ من طهران

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"من طهران"، توجه العبيدي بخالص العزاء للشعب الفلسطيني الصامد، مؤكدا على ان هناك حل تمثل باعطاء الشعب الفلسطيني لحقوقه التي تنص عليها مواثيق الامم المتحدة بالاضافة الى المبادرة العربية التي قدمت في قمة بيروت عام 2002 ناهيك عن دعم الشعب الفلسطيني حتى نيله لحقوقه والدفاع عنها.

ضرورة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية

وحول مقاطعة الكيان الاسرائيلي اقتصاديا، اشار الى أن الشارع العربي والاسلامي حي والمقاطعة خير دليل على ذلك وهذه المقاطعة هی التی أجبرت الكثير من الشركات والدول على تغيير مواقفها لصالح القضية الفلسطينية وبالتالي يمكن البناء على هذا الامر مستقبلا.

وفيما يتعلق بضرورة جر الكيان الى المحاكم الدولية وتوجيه الاتهامات له بسبب الجرائم الحربية التي يرتكبها ضد سكان قطاع غزة، قال السفير الليبي أن ليبيا تدعم هذا التوجه موضحا أن هذه الفكرة ستصل الى نتيجة في ظل الدعم العربي والاسلامي للقضية الفلسطينية ولكن المهم هو تنسيق المواقف المشتركة وتعزيزها.

إيران دولة اقتصادية مهمة ويجب تعزيز العلاقات معها

وفيما يتعلق بالعلاقات الليبية الايرانية، أكد العبيدي على أن ايران دولة اقتصادية مهمة وتعزيز العلاقات معها في هذا المجال أمر مهم.

وأضاف أن الحكومة الليبية تسعى على تعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى ولاسيما الدول الاسلامية من بينها ايران، مؤكدى على ضرورة خلق شبكات استراتيجية بين دول العالم الاسلامي.

وبشأن زيارة الوفد الليبي رفيع المستوى الى ايران قال أن المواضيع التي ناقشها الوفد الليبي مع المسؤولين الايرانيين كانت مختلفة، لافتا الى أن الزيارة كانت ناجحة لان ليبيا وايران لديهما نفس الرؤية في عدة ملفات وتحديات ومن المهم توحيد المواقف بشأنها.

وفي اطار العلاقات الايرانية الليبية على الصعيد الاقتصادي، أكد أن ليبيا منفتحة على كل دول العالم وتسعى الى تنويع مصادر وارداتها من غذاء ودواء وكلما يحتاجه البلد من الخارج، مضيفا أن العلاقات الاقتصادية الليبية تطورت كثيرا في السنوات القليلة الماضية ولاتزال تتطور.

التدخلات الخارجية.. اللاعبة الاساسية في تعميق الأزمة بليبيا

وفيما يتعلق بالاوضاع السياسية في ليبيا، قال أن هذ البلد خسر الكثير من الارواح والطاقات خلال سنوات الصراع والتأخير في لملمة الاوضاع الداخلية.

وذكر أن التدخلات الخارجية كانت لاعبة اساسية في تعميق الصراع بليبيا، اضافة الى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الذي ازّم الاوضاع وحولها الى صراع مسلح.

وأضاف أن الهدوء الحالي ومحاربة الفساد وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ودخول الوساطات الدولية كانت امور اساسية في حدوث التقدم بين الفرقاء والتقارب بينهم، مشيرا الى ان العملية السياسية مستمرة في التقدم ضمن مسارها لكن ما ينقصها هو جدية جميع الاطراف في انجاحها.

وتابع أن جميع القوى الليبية وصلت الى القناعة بضرورة بناء دولة مدنية قوية بعيدا عن الصراعات والتدخلات الاجنبية، ولكن الاهم من القناعة هو العمل وتحييد المصالح الشخصية في اي مشروع وطني بالاضافة الى النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية وعدم الانجرار لصالح اي دولة على حساب دولة اخرى لان ليبيا الان في مرحلة بناء الدولة وليس الصراع عليها.