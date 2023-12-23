شاهد/ ترجمة واقعية للخيارات الأربعة التي وعد بها أبو عبيدة جنود الاحتلال

العالم- فلسطين

وتداول ناشطون مقطع فيديو يوضح الترجمة الحرفية للخيارات الأربعة التي وعد بها أبو عبيدة جنود الاحتلال حين دخولهم إلى قطاع غزة، فإما القتل وإما الأسر وإما الإعاقات وإما الأمراض النفسية.

هذا ويواصل الاحتلال الاسرائيلي جرائمه المروعة في قطاع غزة لليوم الثامن والسبعين على التوالي. وكثف جيش الاحتلال هجماته الجوية على مختلف مناطق القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أكثر من 20 ألف شهيد بينهم 8000 طفل، وقارب عدد الجرحى 54 ألف جريح.ولا يزال نحو 7000 مفقود تحت الأنقاض، فضلا عن تدمير 70 بالمئة من الوحدات السكنية في القطاع.

فيما تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

