القسام: استدرجنا 5 جنود صهاينة داخل أحد الأنفاق وتفجيرهم من نقطة صفر+فيديو

العالم-فلسطين

وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها استهدفوا جنديين صهيونيين بقذيفة RPG في خانيونس أدت لمقتلهما فورا وتحولهما إلى أشلاء.

ودمرت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شمال مدينة خانيونس واشتعال النيران فيها.

وأعلنت كتائب القسام تمكن مجاهديها من إيقاع 4 جيبات لقيادة العدو في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وأكدت تفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بجيبات الاحتلال ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها.

كما أكدت تدمير دبابة صهيونية هرعت إلى المكان بقذيفة “الياسين 105” واستهداف قوات النجدة والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ “رجوم” وقذائف الهاون من العيار الثقيل، وشوهدت طائرات وسيارات الإسعاف الصهيونية تنقل القتلى من المكان.

ودكت كتائب القسام تحشدات قوات العدو المتوغلة في محاور مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ودكت كتائب القسام غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وخاض مجاهدو القسام معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة في منطقة حجر الديك شرق المنطقة الوسطى.

وقالت القسام في سلسلة بلاغات عسكرية مقتضبة عبر قناتها على تليغرام اليوم السبت: “أوقعنا عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح في منطقة جباليا البلد والاشتباكات مستمرة”.