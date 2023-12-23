بالصور.. إيقاف حكم عراقي في الإتحاد العراقي والسبب؟

العالم- العراق

وقال نجاح رحم: "أكثر من مرة طالبنا الحكم الدولي محمد طارق بتغطية الوشم أثناء المباريات، لكنه رفض ذلك. صحيح أن هذه الأشياء ربما لم تمنع قانونا، لكنها ليست من تقاليدنا وأعرافنا وأحيانا تشكل ضغطا على أجواء المباريات، فقررنا إيقافه مؤقتا وهذا ليس إجراء تأديبيا بقدر ما هو فرصة للتصحيح والمراجعة".





وأضاف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم: "الحكم الدولي محمد طارق أحمد من الحكام الموهوبين والمهمين، وينتظره مستقبل كبير في مجال التحكيم، ونأمل ألا يفرط به مستقبلا بسبب هذه المظاهر".





ويضع الحكم الدولي وهو نجل أمين سر الاتحاد العراقي ورئيس لجنة الحكام السابق الراحل طارق أحمد، وشم أسد على فخذه الأيسر، وآخر لخارطة العراق على الصدر.