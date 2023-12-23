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في ظل غياب المحاسبة..

شاهد الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحق أهالي الضفة

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

اقتحامات ترافقها اغتيالات واعتقالات للفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية إضافة إلى انتهاكات وتخريب للمنازل والممتلكات يرتكبها جنود الاحتلال الاسرئيلي.

العالم _ خاص بالعالم

وتتواصل الاقتحامات لبلدات ومدن الضفة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، التي أشارت إلى أن آليات عسكرية عدّة اقتحمت المدينة والمخيمين وجابت شوارعها، وتمركزت في منطقة الخديوي وفي شارع الأكاديمية، حيث دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

فيما ذكرت الوسائل عينها أنّ دعوات التصدي لقوات الاحتلال أُذيعت عبر مكبرات الصوت في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا، شرقي الضفة.

ونشرت حسابات فلسطينية مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال في مخيم عين السلطان.

هذا وأشارت مصادر محليّة إلى أنّ قوات الاحتلال اقتحمت فجر السبت بلدة بيتا وقرية قريوت جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة.

وشهدت الإقتحامات الإسرائيلية لمناطق الضفة تسجيل حالات إعدامات ميدانية نفذها جنود الاحتلال بحق شبان وأطفال فلسطينيين.

بعض الإعدامات وثقتها كاميرات المراقبة أمام منازل الفلسطينيين، وأخرى لم توثَّق، وهو ما شكّل حالة صادمة للمجتمع الفلسطيني في ظل غياب المحاسبة، في نظر منظمات حقوقية.

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