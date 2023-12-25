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باحث سياسي: الرد الإيراني على إغتيال الشهيد موسوي سيكون قريباً غير علنياً

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

اكد هادي محمدي الباحث في الشؤون العسكريه والاستراتيجية من العاصمة الايرانية طهران ان فترة الثمانين يوما من الحرب الفاشلة الاسرائيلية للكيان الصهيوني يريد من خلالها الكيان الصهيوني ان يوسع من إجرامه بحربه الفاشلة بالمنطقة باستشهاد المستشار الايراني القديم في دمشق بمنطة السيدة زينب(ع).

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وأشار محمدي إلى أن هنالك معلومات تفيد بأن التنفيذ الإجرامي الاسرائيلي باغتيال الشهيد موسوي تم بواسطه تقنيات إلكترونية متطورة بريطانية وامريكية من اجل تنفيذ هذه الجريمة، وتعتبر هذه الجريمه مركّبة من قبل الكيان الصهيوني في تنفيذ مع تغطية بريطانية أمريكية.

ولفت محمدي إلى أن الرد الايراني على الجريمة الاسرائيلية النكراء سيكون غير علنيا وسينفذ بوقت قريب قصير وهم يعلمون اليد الطول لايران بالرد على تلك الجرائم.

واستشهد المستشار العسكري الإيراني في حرس الثورة الإسلامية في سورية السيد رضي موسوي جراء غارة جوية إسرائيلية على منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

ويعتبر السيد رضي من كبار مستشاري حرس الثورة الإسلامية في سوريا. كما يعد من أقدم مستشاري الحرس وأحد رفاق الفريق الشهيد قاسم سليماني، إذ إنه خاض حربا ضد الإرهاب الداعشي والتفكيري في سورية.

واصدر حرس الثورة الاسلامية بيانا اكد فيه أن الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمة اغتيال المستشار العسكري رضي موسوي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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