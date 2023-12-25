باحث سياسي: الرد الإيراني على إغتيال الشهيد موسوي سيكون قريباً غير علنياً

العالم – خاص بالعالم

وأشار محمدي إلى أن هنالك معلومات تفيد بأن التنفيذ الإجرامي الاسرائيلي باغتيال الشهيد موسوي تم بواسطه تقنيات إلكترونية متطورة بريطانية وامريكية من اجل تنفيذ هذه الجريمة، وتعتبر هذه الجريمه مركّبة من قبل الكيان الصهيوني في تنفيذ مع تغطية بريطانية أمريكية.

ولفت محمدي إلى أن الرد الايراني على الجريمة الاسرائيلية النكراء سيكون غير علنيا وسينفذ بوقت قريب قصير وهم يعلمون اليد الطول لايران بالرد على تلك الجرائم.

واستشهد المستشار العسكري الإيراني في حرس الثورة الإسلامية في سورية السيد رضي موسوي جراء غارة جوية إسرائيلية على منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

ويعتبر السيد رضي من كبار مستشاري حرس الثورة الإسلامية في سوريا. كما يعد من أقدم مستشاري الحرس وأحد رفاق الفريق الشهيد قاسم سليماني، إذ إنه خاض حربا ضد الإرهاب الداعشي والتفكيري في سورية.

واصدر حرس الثورة الاسلامية بيانا اكد فيه أن الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمة اغتيال المستشار العسكري رضي موسوي.

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