الرئيس الإيراني: اغتيال السيد موسوي مؤشر على إحباط الكيان وعجزه

العالم – خاص بالعالم

يبدو أن الكيان الإسرائيلي لم يكتف بمجازره النازية التي يرتكبها في كل بقعة تتنفس فيها روح المقاومة فقد استشهد السيد رضي موسوي أحد أكبر وأقدم مستشاري حرس الثورة الإسلامية بسوريا في إثر غارة إسرائيلية على منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

من جهته اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اغتيال الكيان الصهيوني لمستشار حرس الثورة الإسلامية في إيران والرفيق العسكري للشهيد الفريق قاسم سليماني مؤشرا على إحباط الكيان وعجزه مشددا على أن الكيان الصهيوني سيدفع الثمن حتما إزاء هذه الجريمة.

وفيما نعى حرس الثورة الإسلامية في إيران خلال بيان المستشار العسكري العميد السيد رضي موسوي متوعدا الكيان الصهيوني بدفع ثمن جريمة اغتياله.

وقال حرس الثورة إن السيد رضي الموسوي كان مسؤول دعم جبهة المقاومة في سورية ومن رفاق الشهيد الفريق قاسم سليماني العسكريين مضيفا أن القيادي موسوي استشهد جراء عدوان صهيوني بغارة إسرائيلية على ريف دمشق.

ومن جانبها أعلنت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على الحدود الشمالية تحسبا للرد الإيراني على اغتيال السيد رضي موسوي.

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