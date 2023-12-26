موقف إيراني موحد أجمع عليه القادة بالرد على جريمة اغتيال العميد موسوي

العالم – خاص بالعالم

فبعد حرس الثورة الاسلامية، اكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على ان الكيان الغاصب سيدفع ثمن هذه الجريمة قطعا.



بدوره رأى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ان الصهاينة ارتكبوا خطأ استراتيجيا باغتيال هذا العميد موسوي، لافتا إلى أن هؤلاء يحاولون الخروج من المستنقع الذي خلقوه بأنفسهم في غزة وصرف الرأي العام العالمي عن الجرائم التي يرتكبونها هناك.

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني على أكبر أحمديان لفت، إلى ان بعض التحاليل حول استشهاد العميد موسوي تشير الى تواطؤ صهيو - امريكي لاغتياله، مشيرا إلى أن هناك اراء اخرى تعتقد بان الكيان الصهيوني نفذ هذا الاجرام بهدف توسيع دائرة الحرب (في غزة).

وزارة الدفاع الإيرانية أكدت أن كيان الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن جريمة اغتياله مستشار حرس الثورة الإسلامية وقالت إن انتظار دفع ثمن هذه الجريمة سيكون مؤلما لهذا الكيان وعناصره.

هذا وأعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني فتح تحقيق في عملية اغتيال الشهيد موسوي، مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد إجتماعا بمشاركة مسؤولين من وزارات الخارجية والدفاع والاستخبارات للتحقيق في أبعاد هذه الحادثة.

كما تظاهر الإيرانييون بالأكفان في طهران، مطالبين بالثأر لاغتيال الكيان الصهيوني، القائد الشهيد موسوي متهمين الولايات المتحدة بالمشاركة في هذه الجريمة.

وكان حرس الثورة الإسلامية أشار خلال بيان إلى إن الشهيد موسوي كان مسؤول دعم جبهة المقاومة في سورية ومن رفاق الشهيد الفريق قاسم سليماني العسكريين مضيفا أن الشهيد موسوي استشهد جراء عدوان صهيوني بغارة إسرائيلية على ريف دمشق.

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