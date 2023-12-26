مراسل العالم: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالخليل على يد الإحتلال إلى 1100 معتقل

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن المشيعين أدوا صلاة الجنازة عليهما، قبل أن الانطلاق في مسيرة حاشدة باتجاه مقبرة المخيم، حيث تمت مواراتهما الثرى، وسط ترديد هتافات منددة بالاحتلال وجرائمه بحق شعبنا.

ولفت مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى ارتقاء الشهيدين، وإصابة آخرين بالرصاص الحي، وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيس للمخيم، تزامنا مع وصول موكب التشييع، وشددت إجراءاتها العسكرية.

ونوه مراسلنا إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات الفلسطينية على يد الاحتلال الإسرائيلي في محافظة الخليل وصلت الى أكثر من 1100 معتقل بينهم نساء وأطفال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بحسب "نادي الأسير الفلسطيني".

وكانت قد قالت هيئة شئون الأسرى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء من الضّفة (55) مواطنًا على الأقل، بينهم ثلاث سيدات، وصحفيان.

وذكر بيان مشترك للهيئة ونادي الأسير الفلسطيني، صباح الثلاثاء، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي، بيت لحم، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، رام الله، طولكرم، وطوباس.

وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المدن والبلدات والمخيمات، إلى جانب الاعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مواطنين كرهائن.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى 4785، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأضاف البيان: "حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كل الفئات وبشكل غير مسبوق".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...