تحرك إيراني ودولي لوقف المذبحة الإنسانية في غزة

العالم _ مراسلون

في توقيت مهم بالنظر إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها فلسطين، ولتبادل وجهات النظر إزاء المشهد المعقّد في قطاع غزة والدفع نحو تعزيز التعاون الدولي والجهود الرامية إلى الضغط نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية غير مسبوقة، عقد في طهران العاصمة 'موتمر طهران لدعم فلسطين' للتاكيد على ضرورة اتخاذ اجراءات للحد من المعاناة في غزة ورفع الحصار عنها.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال كلمته في المؤتمر: في موضوع غزة، تبينت أيادي أمريكا والعديد من الغربيين، حيث إنهم ليسوا إلى جانب السلام؛ لقد استخدمت واشنطن الفيتو ضد كل قرار تم اقتراحه في الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وقدمت جميع الأسلحة والتسهيلات الماليةِ والأمنية للكيان الصهيوني. لم يلتزم هذا الكيان بأيِ عقد أو اتفاق أو ميثاق، وتجاهل أكثر من 400 بيان وقرار صدر ضده ، يجب محاكمة أمريكا والكيان الصهيوني كعملاء إبادة جماعية في غزة.



بحسب المشاركين فانّ المقاومة حق مشروع للفلسطينيين، وأنّ الكيان الصهيوني كيان محتل، ويحق لأيِ شعب أن يواجه الاحتلال عبر المقاومة المسلحة للوصول إلى حقوقه، وهو ما يتماشى مع القوانين الدولية.



وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في تصريحه لقناة العالم: نحن نؤكد مرة اخرى أن الشعب الفلسطيني الذي ضحّى وقدم عشرات الآلاف من الشهداء منذ عام 1948 وحتى الان، سيحقق بصموده الان انتصاره وحريته ان‌شاء الله.

من جانبه قال وزير العمل اللبناني مصطفى بريم: كل يوم يستمر فيه العدوان نجد وجعا أكبر لأن الاسرائيلي يستهدف الأطفال والمستشفيات والكنائس والمساجد والمدارس ولايقيم وزنا لأي اخلاقية أو قاعدة دولية.



الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل هو مطلب جميع الباحثين عن الحقوق، وطالبي العدالة، وأصحاب الضمائر الإنسانية الحيّة في جميع أنحاء العالم.

يهدف المؤتمر الى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وتفاقم الضغط على الكيان الصهيوني لوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار بشكل كامل.