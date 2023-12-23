صحيفة عبرية.. صحة محمد الضيف تكشف إخفاقا استخباراتيا إسرائيليا جديدا

العالم- فلسطين

وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية في تقريرها المعنون بـ"فشل آخر لنجوم المخابرات؟" زعمت فيه العثور على مقاطع فيديو يظهر فيها القائد العام لـ"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمد الضيف، وهو يمشي على قدميه، وبحالة أفضل بكثير من التقديرات الاستخباراتية في الكيان الاحتلال الإسرائيلي حول صحته.

واضافت أن "إسرائيل" وفي إطار عملية جمع المعلومات الاستخباراتية في قطاع غزة، عثرت على عدة مقاطع فيديو حديثة يظهر فيها الضيف، حيث شوهد في أحدها وهو يمشي على قدميه".

وأضافت: "في فيديو آخر يجلس في مكان مختلف".

وقالت الصحيفة العبرية: "يبدو من مقاطع الفيديو أن حالة الضيف أفضل بكثير مما تم تقديره استخباراتيا في "إسرائيل"، بعد سلسلة طويلة من الهجمات ومحاولات اغتيال".

وأردفت بأن "الضيف نجا من 7 محاولات اغتيال على مر السنين وأُصيب في 4 منها، وفي بعض المحاولات، أُصيب بجروح خطيرة وشُفي".

واعتبرت أن "حقيقة أن الضيف على قيد الحياة ويعمل وبحالة جيدة نسبيًا، بل إنه قادر على المشي بمفرده ويظهر استقلالًا وظيفيًا جسديًا، تتعارض تمامًا مع التقييمات الاستخباراتية المفصلة في قضيته في السنوات الأخيرة".

وذكرت أنه "حتى اكتشاف هذه الفيديوهات"، كانت تقديرات الاحتلال أن الضيف "يتنقل في سيارات الإسعاف، ويستخدم الكراسي المتحركة، ويعاني من صعوبات وظيفية كثيرة".

وسبق أن ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أنه فيما لا يُعرف سوى القليل عن الضيف، إلا أن التقارير المتكررة في الكيان الاحتلال الإسرائيلي، تزعم، منذ أكثر من عقد، إن قائد "القسام" فقد ساقيه وذراعه، نتيجة غارة جوية إسرائيلية، في واحدة من حوالي سبع محاولات إسرائيلية فاشلة لقتله.

وحسب الصحيفة، فقد أفاد وزير الزراعة الإسرائيلي الحالي آفي ديختر، قبل حوالي 20 عاما، بأن الضيف أصيب بشلل جزئي.حسب زعمه

وأدلى ديختر بهذا التعليق بعد مغادرته إدارة جهاز "الشاباك"، الذي قاده حتى عام 2005، في أعقاب غارة إسرائيلية، زعمت تقديرات إسرائيلية حينها بأنها أدت إلى بتر ساقي الضيف.

وكان تصريح ديختر آخر تعليق رسمي على حالة قائد كتائب "القسام".

كما ادعى موقع "واينت" العبري، إلى أنه وفقا للأدلة التي عثرت عليها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة في الأسابيع الأخيرة، لا يزال الضيف يستخدم أحيانا كرسيا متحركا.

وجاء ما كشفت عنه صحيفة "معاريف" لتدحض كل المزاعم المنتشرة في الكيان الاحتلال الإسرائيلي، والصادرة عن استخباراته، منذ سنوات.

المصدر: الخليج الجديد