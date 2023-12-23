المقاومة الفلسطينية تصطاد جنود الاحتلال كالغربان

العالم _ خاص بالعالم

الاعلام العسكري التابع لسرايا القدس بث مشاهد لعملية قنص مجموعة من جنود الاحتلال شرق حي الشجاعية، فيما استهدفت دبابة من نوع ميركافا بقذيفة تاندوم في محيط دوار أبو شرخ في محور التقدم شمال قطاع غزة وحققت اصابات مباشرة، حيث يخوض مقاتليها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال علىجميع محاور التوغل، خصوصاً الأطراف الغربية لمنطقة جباليا البلد وتحديدًا في منطقة الجرن.



كتائب القسام اعلنت ان مقاوميها خاضوا اشتباكات مسلحة ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمالي القطاع، استخدموا خلالها عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين المضادة للدروع وأوقعوا عددًا كبيرًا من الجنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

واضافت ان مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 4 جنود اسرائيليين من نقطة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا. وفي منطقة جحر الديك وسط القطاع تمكنت القسام من قتل افراد 4 سيارات عسكرية في كمين محكم عبر تفجير حقل عبوات مضادة للأفراد والدروع، الى جانب تفجير عين نفق مفخخة في قوة خاصة للاحتلال واستهداف قوات النجدة التابعة لها بقذائف الهاون من العيار الثقيل وايقاع الجميع بين قتيل وجريح.



وفي مدينة غزة اعلنت القسام استهداف آليتين عسكريتين اسرائيليتين بقذيفتي الياسين في حي الشيخ رضوان. وفي شرق خانيونس اعلنت القسام استدراج 5 جنود من وحدة يهلوم داخل أحد الأنفاق وبمجرد دخولهم للنفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر.

المتحدث العسكري باسم القسام ابو عبيدة، اعلن فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن 5 اسرى اسرائيليين نتيجة قصف عنيف أودى بحياتهم.



سرايا القدس بثت مشاهد لرشقات صاروخية دكت بها المدن المحتلة والمواقع العسكرية للاحتلال، بالاضافة الى قصفها لتحشدات عكسرية اسرائيلية ومقر قيادتها في منطقة الزنة شرق خانيونس.

واعلنت صحيفة معاريف العبرية، ان جيش الاحتلال لم يحقق الأهداف التي وضعها في غزة وهي إعادة الأسرى والقضاء على حماس وهو بعيد عن ذلك. فيما بدأت دبابات الاحتلال بعملية عملية برية من كرم أبوسالم.