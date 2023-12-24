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الخارجية اليمنية تقدر امتناع إسبانيا عن المشاركة في التحالف الأمريكي في البحر الأحمر

الخارجية اليمنية تقدر امتناع إسبانيا عن المشاركة في التحالف الأمريكي في البحر الأحمر
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

ثمّن نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي مساء السبت، امتناع إسبانيا عن الانجرار خلف الأكاذيب الأمريكية والبريطانية في موضوع الملاحة البحرية.

العالم - الیمن

وأكد نائب وزير الخارجية قائلا إن صنعاء تحترم كل من يحترم الحقائق وتتمنى لهكذا مواقف عقلانية أن تستمر وتتسع.

ودعا نائب وزير الخارجية حسين العزي الجميع مواصلة النأي بالنفس عن مواقف أمريكا وبريطانيا المثيرة للعار والمهددة للسلم والأمن.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا أعلنت في وقت سابق أن "إسبانيا لن تشارك أبدا في العملية بشكل أحادي".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة متعددة الجنسيات ل«حماية التجارة» في البحر الأحمر في أعقاب الهجمات اليمنية على السفن المتجهة إلى إسرائيل، تضم 10 دول.

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