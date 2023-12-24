تواصل اشكال الدعم والتضامن مع غزة في بلدان المغرب العربي

العالم - المغاربية

تصاعد الحرك الشعبي المطالب باسقاط التطبيع في المغرب، مسيرات حاشدة ودعوات لاضراب شامل.

تحركات تونسية دعما لغزة واتساع دائرة المقاطعة، ودعوات لاتهام الموساد رسميا باغتيال مهندس مسيرات المقاومة محمد زواري.

الجزائر تنشط دبلوماسيا لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال في غزة، ومزيد من المساعدات دعما للفلسطينيين.

مزيد من الاحتجاجات الغاضبة امام السفارة الامريكية في نوكشوط بمشاركة نواب وقادة احزاب وصحفيين.

انتقاد ليبي لازدواجية المعايير في مجلس الامن الدولي وحملة شعبية لارسال مساعدات عاجلة الى قطاع غزة.