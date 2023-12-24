الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٦:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تواصل اشكال الدعم والتضامن مع غزة في بلدان المغرب العربي

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

لم تغب تفاصيل العدوان الصهيوني على قطاع غزة عن يوميات الشعوب في بلدان المغرب العربي. تعددت اشكال الدعم والتضامن وتصاعدت المطالبات باسقاط التطبيع واتسعت دائرة مقاطعة الاحتلال وداعمية.

العالم - المغاربية

تصاعد الحرك الشعبي المطالب باسقاط التطبيع في المغرب، مسيرات حاشدة ودعوات لاضراب شامل.

تحركات تونسية دعما لغزة واتساع دائرة المقاطعة، ودعوات لاتهام الموساد رسميا باغتيال مهندس مسيرات المقاومة محمد زواري.

الجزائر تنشط دبلوماسيا لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال في غزة، ومزيد من المساعدات دعما للفلسطينيين.

مزيد من الاحتجاجات الغاضبة امام السفارة الامريكية في نوكشوط بمشاركة نواب وقادة احزاب وصحفيين.

انتقاد ليبي لازدواجية المعايير في مجلس الامن الدولي وحملة شعبية لارسال مساعدات عاجلة الى قطاع غزة.

روابط ذات صلة

دعوات للتصعيد في المغرب حتى اسقاط التطبيع

فعاليات دعم للشعب الفلسطيني ومقاومته في تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف