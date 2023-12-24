بيان للمقاومة الاسلامية بالعراق حول الذكرى الرابعة لإستشهاد قادة النصر

العالم- العراق

واكدت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان ان "الشهيدين سليماني والمهندس أبوا هذه المقاومة بصدق وحق، ومن تخلف عنهما وعن دربهما خسر وضل، نستذكرهما هذا العام ونحن في مواجهة هما من وضع أسسها وأعد لها النفوس والأرض والعدة".

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اعلن يوم الجمعة الماضي، انطلاق فعاليات أيام الشهادة والسيادة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر.

وقال الفياض في كلمة امام مسيرة الثبات الطلابية حسب وكالة الانباء العراقية (واع): "نعلن انطلاق فعاليات الشهادة والسيادة بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائد الشهيد ابو مهدي المهندس والقائد الشهيد قاسم سليماني".

واضاف الفياض ان "الشهيد المهندس رمز لم تصنعه دهاليز الاعلام وفبركاته"' مؤكدا انه "سيبقى دمه منتصرا وسيف الجلاد منكسرا".

واضاف: "نعاهدكم على ان يكون حشدكم معكم ولن نتأخر عن اي اي مكان يجب ان نكون فيه لخدمة شعبنا".

ونفذ الجيش الأمريكي عملية اغتيال الشهيدين قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في 3 من يناير/ كانون الثاني عام 2020.

ورد الجيش الايراني بعد أيام قليلة، من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.