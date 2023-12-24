'جدار فيلادلفيا'.. وخطة نتنياهو لتوسع الإحتلال الى مصر!

العالم - الإحتلال

وصرح نتنياهو بهذه الخطة المشؤومة منه، أمام اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، سربتها هيئة البث "الإسرائيلية" لتؤكد تلك الأنباء، حيث تحدث نتنياهو عن نية حكومته السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة والحدود المصرية.

ونقلت شبكة قدس الإخبارية عن مصادر مطلعة قولها، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ مصر عزمه احتلال والسيطرة على محور فيلادلفيا، الشريط الحدودي مع مصر، حيث طلب من الجيش المصري سحب قواته وإخلاء الحدود تمهيدا لدخول الدبابات، مؤكدا على أن تل أبيب غير مسؤولة على سلامة الجنود المصريين على الحدود".

من جانبه، نقل موقع "والا" عن مصادر عسكرية أن عملية عسكرية غير عادية جرت يوم أمس السبت، بين معبر كرم أبو سالم ورفح عند محور فيلادفيا، وهذا ما نفته وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر مطلعة،قائلة :""لا صحة لما أورده الإعلام الإسرائيلي حول تنفيذ عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر".

لكن النائب المصري المقرب من الحكومة المصرية، مصطفى بكري، وصف في منشور على منصة "إكس"، العملية بالخطيرة وأن لها عواقب وخيمة، قبل أن يحذف التدوينة وينقل نفي المواقع المصرية.

كما حذر الخبير العسكري اللواء فايز الدويري قائلا: "أن تحرك الجيش الإسرائيلي باتجاه محور فيلادلفيا يهدف إلى فصل قطاع غزة عن صحراء سيناء ومصر بعد خسارته على المستوى الاستراتيجي، فيسعى لجعل كافة نقاط العبور التي تؤدي إلى قطاع غزة تحت سيطرته المطلقة، واصفا التحرك الإسرائيلي باتجاه محور فيلادلفيا بـ"الأمر الخطير".

ومن جانبها،أكدت هيئة المعابر الفلسطينية بغزة، في تصريح رسمي صادر عنها، أن "الجانب المصري نفى لنا اي معلومات لديه عن نية الجيش الإسرائيلي التحرك في محور الحدود الفلسطينية المصرية"، مضيفا "كل المعلومات الميدانية عن تحركات على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم ابو سالم غير صحيحة".

كما شددت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، التصدي للآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق مدينة رفح منذ صباح يوم السبت قائلة في البيان: "خلال التوغل المحدود لآليات العدو الصهيوني شرق رفح منذ الصباح وحتى انسحابها داخل الحافة.. قصفنا الآليات بوابل من قذائف الهاون على دفعات وأنواع مختلفة واستهدفناها بصاروخ بدر".

هذا ويقع محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين على طول الحدود بين القطاع ومصر، بمسافة تصل إلى نحو 14 كيلومترا، حيث يمتد البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة.



وذكر بند في معاهدة "كامب ديفيد" بين مصر والاحتلال التي وقعت عام 1979 أن المحور يعتبر منطقة عازلة بطول الحدود، إذ كان خاصعا لسيطرة الاحتلال قبل أن ينسحب من قطاع غزة عام 2005 فيما عرف بخطة "فك الارتباط".



ولم يسمح بوجود أي أسلحة إلا بعد توقيع "اتفاق فيلادلفيا" بين مصر وكيان الغاصب الإسرائيلي في سبتمبر 2005 خلال مفاوضات استمرت 18 شهرا، تسمح بموجبها بوجود قوات مصرية بأسلحة خفيفة في المنطقة.