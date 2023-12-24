بحرية جيش إيران تضم صواريخ كروز 'طلائيه' ومروحيات للحرب الإلكترونية 

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بحرية الجيش الإيراني، أزاحت اليوم الأحد، الستار عن إنجازات جديدة مثل نظام صواريخ كروز الاستراتيجي طلائيه" ونظام صواريخ كروز نصير وأول مروحية للحرب الالكترونية وأول مروحية للاستطلاع وغيرها.

وفي تصريح له، أعلن قائد القوات البحرية في الجيش الايراني الأدميرال "شهرام إيراني" أنه سيتم اليوم الأحد في سواحل مكران وميناء كنارك، تدشين وإضافة معدات جديدة إلى المنطقة البحرية الثالثة للجيش، بينها منظومات صاروخية بعيدة المدى ومنظومات مسيرات في مختلف المجالات ومروحيات استطلاعية وحرب الكترونية.

وأضاف: ان هذه الانجازات سيتم اليوم تدشينها بحضور القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء " سيد عبد الرحيم موسوي " والتحاقها بالقوة الدفاعية والعملياتية لإسطول الجنوب التابع لسلاح البحر في الجيش والمنطقة الثالثة في ميناء كنارك.

وأشار الى انضمام المنظومة الصاروخية البالغ مداها اكثر من 1000 كيلومتر الى هذه الانجازات، اذ بإمكان هذا الصاروخ الذكي تماما ضرب الأهداف التي تحدده له المنظومة في العمليات.

وأضاف: ان السلاح الثاني الذي يلتحق بالمنطقة البحرية الثالثة اليوم، هو صاروخ كروز "نصير" البحري الذي يبلغ مداه أكثر من 100 كيلومتر وهو ذكي تماما ويتميز بقوة كبيرة للغاية في العمليات التدميرية، ويمكن نصبه على القواعد التي تطلق الصواريخ، حيث تم نصبه اليوم على قاذفة الصواريخ في ميناء كنارك.

وأكد الأدميرال ايراني أن كل هذه المعدات تم تصميمها وانتاجها في داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية وبيد الشبان الايرانيين وتعاون الشركات المعرفية والعلماء والخبراء ومؤسسة الصناعات الدفاعية حيث يعمل هؤلاء الأعزة ليل نهار لتحقيق هذه الانجازات الايرانية الصنع بشكل كامل.