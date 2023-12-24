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حصيلة شهداء العدوان على غزة

حصيلة شهداء العدوان على غزة
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 20258 شهيدا و53688 إصابة"، موضحة أن معظم القتلى من المدنيين والاطفال والنساء .

العالم - انفوغرافيك

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