مراسلة العالم تكشف عن ظاهرة عجيبة تنتشر في غزة

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم ان الفلسطينيين أصبحوا يخشون الأمراض ويبذلون شتی الجهود، لعدم الاصابة بأي مرض.

وأكدت مراسلة العالم ان اصرار المواطنين علی الابتعاد عن اصابة أبناءهم بالامراض يأتي بسبب نفاذ الادوية وعدم امكانية التداوي في غزة.

واستضافت مراسلة العالم أباً لطفل فلسطيني مصاب بالهموفيليا، ناشد ضمير العالم والمؤسسات الانسانية بضرورة اغاثة الاطفال الفلسطينيين الذين يعانون من أمراض خاصة، مؤكداً ان ابنه يموت علی فراش المرض، ليس من الحرب أو الاصابة بل فقط بسبب عدم توفر الادوية.

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