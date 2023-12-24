بالفيديو.. الاحتلال يواصل حملات اعتقاله المسعورة تجاه اهالي الضفة

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى انه سجلت 4 حالات اعتقال بينهم سيدة فلسطينية خلال عمليات دهم وتفتيش نفذها جيش الاحتلال رغم الطقس قارس البرودة وهطول الكثيف للامطار في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

واوضح مراسلنا ان في بلدة بيت امر تم اعتقال هذه السيدة متقاعدة والتي تبلغ من العمر 53 عاما بعد مداهمة منزلها والعبث بمحتواياته ومصادرة هواتف جوالة وجهازي حسوب وتم تكبيلها واقتيادها لاحد مراكز التحقيق وحتى اللحظة لا معلومات عنها.

واضاف عن باقي الاعتقالات فتمت في بلدة بيت عوا بمنطقة غرب الخليل واعتقل خلالها مواطنيين اثنين ، وفي بلدة الشيوخ والسعير صادر جيش الاحتلال مركبات للفلسطينيين

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