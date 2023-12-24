بالفيديو.. الصحافة العبرية توجه سهام النقد لنتنياهو وتطالبه بالاستقالة

العالم - مراسلون

واضوح مراسلنا ان احد اهم كتاب كيان الاحتلال دعاه للاستقالة ومغادرة موقعه لانه اصبح يبحث عن مصالحة الذاتية وان كيان الاحتلال الان في خضم ما اسماه "معركة وجود".

واضاف مراسلنا ان الصحافة العبرية نشرت اسماء 8 قتلى من جنود الاحتلال قتلوا في معارك يوم امس بقطاع غزة بعدما سمح جيش الاحتلال الاسرائيلي بالنشر ، مشيرا ان ذلك يزيد من ازمة نتنياهو الذي يريد مواصلة الحرب ويرى ان اي هدنة يجب ان تكون مؤقتة ويرفض الهدنة الطويلة.

وقال ان لا يوجد سيطرة امنية كاملة للاحتلال في المنطقة الوسطى والشمالية كما ادعى، في ظل الاشتباك الدائم في المناطق التي يسعى جيش الاحتلال دخولها في منطقة خان يونس، وهذا ما يجعل الصحافة العبرية تطرح اسئلة على رئيس وزراء كيان الاحتلال حول كيف يريد الاستمرار في الحرب وتطلب منه وضع مدة لانهاء هذه العملية.

المزيد بالفيديو المرفق..